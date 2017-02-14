Şişli'deki asansör kazasında 9 sanık hakkında hapis istemi

Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan üçer yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını, kusursuz sayılan 16 sanığın ise beraatine karar verilmesini talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12. duruşmaya, 13 tutuksuz sanık katıldı. Müdahil 3 kişi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bazı müdahil avukatlarınca celse arasında reddihakim talebine ilişkin dilekçe sunulduğu belirtilerek, bu talebin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği tutanağa geçirildi.

Mütalaada, bilirkişinin tespitleri dikkate alındı

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ömer Karakaya hazırladığı 23 sayfalık mütalaasını, mahkeme heyetine sundu.

Mütalaada, olay ve sanıklara isnat edilen suçlarla bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu rapor anlatıldı.

Mütalaada yer verilen raporda, "kazanın meydana gelmesindeki asıl nedene sebebiyet veren kişi veya kişilerin tespit edilememesi nedeniyle asli kusurlu tespiti yapılamadığı", bu nedenle iş bölümü gereği sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkılıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı'nın tali kusurlu sayılmaları gerektiği, görevlendirilmelerinde sorumluluk alanları anlaşılmadığından sanıklar Kadir Dinç, Selçuk Erdur ve Ömer Kuş ile sanıklar Bahadır Uçar, Kadir Şükrü Yılmaz, Remzi Aydın, Metin Karakoc, Hakan Çelebi, Halil Tarık Çalışkan, Onur Uludaşdemir, Ercan Tokmakçı, İsmail Hakkı Doruk, Orhan Demirel, İbrahim Mert Uzun, Levent Yaşar Çelik ve Erkan Okur’a ise kusur izafe edilemeyeceği aktarıldı.

Kusurlu 9 sanığa ceza, kusursuz 16 sanığa ise beraat talebi

Kazaya neden olan insan ve yük asansörünün bakım ve tamir işlerinin zamanında ve uygun yapılmamasından Geda Majör firmasının sorumlu olduğu kaydedilen mütalaada, bu kapsamda firma çalışanları sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile arıza yaşanmasına rağmen asansörlerin çalışmasını durdurmayan, işin devam etmesine müsaade eden Torunlar GYO çalışanları sanıklar Murat Aytimur, Bünyamin Keskin ve Emre Öz ile iş sağlığı-güvenliği firması NCA çalışanı sanıklar Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı'nın kusurlu oldukları ifade edildi.

Kusurlu sayılan sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı'nın eylemlerine uyan, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan üçer yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, raporda "kusursuz" sayılan 16 sanık hakkında mahkumiyet kararı vermeyi gerektirecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan taraf avukatları, savunma hazırlamak için süre istedi. Beraati istenen bazı sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, avukatların diğer taleplerini reddetti. Duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.