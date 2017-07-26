Şişli Belediyesi önündeki eylem sürüyor

DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi bir grubun, Şişli Belediyesi önündeki iş bırakma eylemi sürüyor.

Belediye önünde çeşitli pankartlar açarak, sloganlar atan işçiler adına konuşan Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Şişli'ye hizmet veren Kent Yol firması işçilerinin işsiz bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Belediyenin yeni açılan ihaleye Kent Yol şirketini bilerek sokmadığını, tasfiye etmek istediğini savunan Şanlı, sendikanın örgütsel disiplini bozmadan adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuyu dün akşam CHP Genel Merkezi'nde yetkililerle görüştüklerini anlatan Şanlı, "Bugün saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sendika yöneticileriyle görüşülecek. Tek umudumuz bu işin bir an önce düzeltilmesidir. Yoksa 25 kişilik grupla Ankara'ya yürüyüş başlatacağız." dedi.

Bu arada polis ekipleri Şişli Belediyesi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye önünde 3 TOMA da hazır bekletiliyor.

Öte yandan belediye işçilerinin ilçedeki çöpleri de gece saatlerinde topladığı öğrenildi.