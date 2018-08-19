Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 33°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'da canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin'in cenazesi toprağa verildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:43
0 Okunma
'Şişko Nuri' son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan ve bir süredir tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün yaşamını yitiren Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan "Şişko Nuri" lakaplı sanatçı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Samsun Büyük Camisi'ne götürüldü.

Sezgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kar da katıldı.

Yapımcı ve oyuncu Sezer İnanoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıtkı SezginŞişko NuriSamsun Büyük Camisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
Hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yaşanıyor
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
'Eğer vatanın zarar ediyorsa elindeki doların ne faydası var'
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Tercan Müftü Vekili Kan'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı
Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı
Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Tercan Kaymakamlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
'Bayram tatilinde uykusuz yola çıkmayın'
'Bayram tatilinde uykusuz yola çıkmayın'
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
'Kurban Bayramı'nda Afganistan'da ateşkes için hazırlıklar sürüyor'
'Kurban Bayramı'nda Afganistan'da ateşkes için hazırlıklar sürüyor'
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ