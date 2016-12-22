Şırnak

'ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu

mağdur olan aileler

e destek sürüyor.

İl merkezindeki 12 mahallede oturan 9 bin aile için kamyonlarla ocaklardan Atatürk Mahallesi'ne getirilen ve burada traktörlere aktarılan kömürler, tek tek evlere teslim ediliyor.

Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü (SYDV) Hasan Güngen, terör mağdurlarına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 bin aileye birer ton kömür dağıttıklarını belirtti.

Yardımları 12 mahalle muhtarlarının gözetiminde gerçekleştirildiğine işaret eden Güngen, "Mağdur ailelerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kömürü teslim alan aileler duyduğu memnuniyeti dile getiriyor." dedi.

Terör mağduru 2 bin aileye temel ihtiyaçlarını karşılamak için bin 500'er lira verdiklerini anlatan Güngen, yardım verilen aile sayısının artacağını bildirdi.

Atatürk Mahalle Muhtarı Kadri Bayar, Şırnak Valiliği'nin verdiği kömürü ailelere dağıttıklarını belirterek, bu sayede ailelerin ısınma sorunu yaşamayacağını kaydetti.

Vatandaşlardan Cemil Uçar da yapılan yardımların önemine vurgu yaparak, "Bu kış gün yardımı sağlayanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkes sağ olsun, var olsun." diye konuştu.

AA