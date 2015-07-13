Şırnak'ta jandarma karakoluna silahlı saldırı

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığından, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çelik Jandarma Karakol Komutanlığına silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "Önemli Yurtiçi Olaylar" başlığı altında bilgi verildi.



Buna göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çelik Jandarma Karakol Komutanlığına, intikal halindeki bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılmak sureti ile silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda can ve mal kaybı olmadı.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.



