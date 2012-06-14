Şırnak'ta deprem

İSTANBUL/ANKARA - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.50'de İkizce'de 4.0 ve saat 08.52'de Silopi ilçesine bağlı Pınarönü köyünde 5.5 büyüklüğünde iki

deprem

kaydedildi.



Deprem, Mardin, Siirt ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Atalay, Vali Özkan'dan bilgi aldı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AA Editör Masası'nda Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak deprem hakkında bilgi aldı.

Atalay'ın telefonunun hoparlörünü açarak yaptığı görüşmede, Vali Özkan, depremde can kaybı olmadığını belirterek, 6-7 vatandaşın cam kesiği, bulunduğu kattan atlama gibi olaylar nedeniyle hastanelere geldiğini söyledi.

Merkez'de bulunan bir caminin minarelerinin zarar gördüğü bilgisini veren Özkan, Atalay'ın hasarı sorması üzerine, minarelerden birinin ucundan 1 metre yıkıldığını, diğerinin çatladığını belirtti.

Atalay, ''Şükür can kaybı yok. Herhangi başka önemli bir hasar da yok. Öyle anlıyorum'' dedi.

13 kişi yaralandı

Depremden etkilenen Pınarönü köyünde incelemelerde buluna Silopi Kaymakamı Bünyamin Yıldız, depremden sonra 13 kişinin yaralandığını, ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulunacaklarını belirtti.

5 saatte 11 artçı sarsıntı

Öte yandan, Şırnak merkeze bağlı Güneyçam, İkizce ve Toptepe ile Silopi ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Görümlü, Birlikköy, Doruklu, Yeniköy ve Dedeler bölgesinde büyüklükleri 2,2 ve 4,1 arasında değişen 11 artçı sarsıntı kaydedildi.