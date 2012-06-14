Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şırnak'ta deprem

Şırnak'ta iki dakika arayla 5.5 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Başbakan Yardımcısı Atalay, Şırnak Valisi Özkan'ı AA Editör Masası'ndan arayarak bilgi aldı

Şırnak'ta deprem

Şırnak'ta iki dakika arayla 5.5 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Başbakan Yardımcısı Atalay, Şırnak Valisi Özkan'ı AA Editör Masası'ndan arayarak bilgi aldı

14 Haziran 2012 Perşembe 14:37
512 Okunma
Şırnak'ta deprem
İSTANBUL/ANKARA - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.50'de İkizce'de 4.0 ve saat 08.52'de Silopi ilçesine bağlı Pınarönü köyünde 5.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Deprem, Mardin, Siirt ve Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Atalay, Vali Özkan'dan bilgi aldı
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AA Editör Masası'nda Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak deprem hakkında bilgi aldı.
Atalay'ın telefonunun hoparlörünü açarak yaptığı görüşmede, Vali Özkan, depremde can kaybı olmadığını belirterek, 6-7 vatandaşın cam kesiği, bulunduğu kattan atlama gibi olaylar nedeniyle hastanelere geldiğini söyledi.
Merkez'de bulunan bir caminin minarelerinin zarar gördüğü bilgisini veren Özkan, Atalay'ın hasarı sorması üzerine, minarelerden birinin ucundan 1 metre yıkıldığını, diğerinin çatladığını belirtti. 
Atalay, ''Şükür can kaybı yok. Herhangi başka önemli bir hasar da yok. Öyle anlıyorum'' dedi. 

13 kişi yaralandı
Depremden etkilenen Pınarönü köyünde incelemelerde buluna Silopi Kaymakamı Bünyamin Yıldız, depremden sonra 13 kişinin yaralandığını, ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulunacaklarını belirtti.

5 saatte 11 artçı sarsıntı
Öte yandan, Şırnak merkeze bağlı Güneyçam, İkizce ve Toptepe ile Silopi ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Görümlü, Birlikköy, Doruklu, Yeniköy ve Dedeler bölgesinde büyüklükleri 2,2 ve 4,1 arasında değişen 11 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:38
Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ