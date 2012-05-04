Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Valilikten yapılan açıklamada, dün, saat 21.30 sıralarında kent merkezine sızarak güvenlik güçlerine saldırmayı hedefleyen bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi.



Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 2 polisin de yaralandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının GATA'ya sevk edildikleri öğrenildi.