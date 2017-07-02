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Şırnak ve Mardin'de 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Mardin'de 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:30
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Şırnak ve Mardin'de 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeröristYakalandıEtkisizŞırnakMardinönce Vatan
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