Şırnak ve Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
AA