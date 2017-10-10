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Şırnak'taki FETÖ davasında 32 sanığa adli kontrol şartıyla tahliye

Şınrak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 49'u tutuklu 385 sanığın yargılandığı davada aralarında Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da bulunduğu 32 tutuklu sanık, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Şırnak'taki FETÖ davasında 32 sanığa adli kontrol şartıyla tahliye

Şınrak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 49'u tutuklu 385 sanığın yargılandığı davada aralarında Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da bulunduğu 32 tutuklu sanık, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

10 Ekim 2017 Salı 13:16
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Şırnak'taki FETÖ davasında 32 sanığa adli kontrol şartıyla tahliye

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 49'u tutuklu 385 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 49'u tutuklu eski rütbeli asker ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, eski Tümgeneral Baysar ve eski Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş ile değişik rütbelerdeki Ümit Kurt, Mehmet Nur Çelik, Ahmet Bolat, Ahmet Deyim, Bilal Ergün, Burak Ural, Bülent Bilgin, Celal Çalışkan, Emrah Abdullah Yürükaslan, Ethem Şengün, Evren Öcalan, Ferhan Aktürk, Feyyaz Ağırbaş, Gökhan Taşel, Göksel Ahat, İbrahim Açıkgöz, İbrahim Yastı, Kadir Sargın, Mert Türkistani, Mikail Ağır, Mustafa Başer, Mustafa Savcı, Osman Tanır, Özer Esendağ, Selçuk Zeytun, Sezer Demiroğlu, Soner Böyümez, Şahin Bozdere, Yunus Uzan, Yücel Başar'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Baysar'ın tahliyesine ilişkin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Sanık Abdullah Baysar'ın sıkıyönetim atama listesinden 23.30 sıralarında haberi olduğu ve müteakiben karargaha geçtiği, karargahta söz konusu atama emrinin kurmay başkanı Arif Bozbıyık tarafından sanığa verildiği, bu aşamadan sonra dönemin Şırnak Valisi olan tanık Ali İhsan Su ile 90'a yakın görüşme yaptığı, görüşmelerde devlet yanında olduğuna dair görüşünü bildirdiği ve bu hususun da vali tarafından teyit edildiği, sanığın emri altındaki Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı 3. ve 4. taburların Cizre'de durdurularak geçişinin engellenmesi hususunda talimatlar verdiği, bu hususun dosya içeriğinde bulunan polis telsiz konuşmaları ve yine dönemin Şırnak İl Emniyet Müdürü olan tanık Celal Sel'in beyanlarıyla da teyit edildiği, sanığın yapılan sorgulamasında ByLock ve Eagle gibi FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programlarını kullanmadığı, tutuklukta geçirdiği süre nazara alındığında tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbiriyle de sağlanacağı kanaatine mahkemece varıldığı anlaşıldığından, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmiştir."

Eski Tuğgeneral Gürcan ile sanıklar Ahmet Terzi, Arif Bozbıyık, Aykut Kara, Cevdet Polat, Emre Şengül, Fatih Bektaş, Fatih Boyraz, Hasan Bilgin, İbrahim Yazıcı, İsmail Aktaş, İsmail Zeybel, Kadir Acar, Levent Apaydın, Mehmet Oğuzhan Çiçek, Murat Yıldırım, Musa Köse ve Sedat Doğanarslan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, ayrıca Başbakanlık ve TBMM'nin suçtan zarar görme ihtimali üzerine davaya müdahil olarak katılma taleplerini kabul etti.

Duruşmanın görülmesine 16 Ekim'den itibaren devam edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakFETÖ
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