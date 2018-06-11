Şırnak'ta üç terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu silahsız üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 890 adet Kalaşnikof piyade tüfek fişeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.