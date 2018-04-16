Şırnak'ta üç asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç askerin şehit olduğu ve bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.