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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

12 Mayıs 2017 Cuma 16:41
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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bestler DerelerŞırnakPKK
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