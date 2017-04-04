Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda 1 asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor