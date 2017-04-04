Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88669
ALTIN
147.258
DOLAR
3.6414
STERLIN
4.5271
EURO
3.8808
Sokak kedilerine sıcak yuva
Sokak kedilerine sıcak yuva
Nocioni emekliye ayrılıyor
Nocioni emekliye ayrılıyor
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

04 Nisan 2017 Salı 10:18
9 Okunma
Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda 1 asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakGabar DağıTerör örgütü PkkPKKya Yönelik Düzenlenen OperasyonPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de terör operasyonu
Bingöl'de terör operasyonu
Üç PKK'lı sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Üç PKK'lı sınırı geçmeye çalışırken yakalandı
Ardahan'daki darbe girişimi soruşturması tamamlandı
Ardahan'daki darbe girişimi soruşturması tamamlandı
Edirne'de 26 bin 733 tıbbi sülük yakalandı
Edirne'de 26 bin 733 tıbbi sülük yakalandı
TÜRKSAT baskınına katılan FETÖ'cüler hakim karşısına çıkıyor
TÜRKSAT baskınına katılan FETÖ'cüler hakim karşısına çıkıyor
TCG Bafra savaş gemisi ziyarete açıldı
TCG Bafra savaş gemisi ziyarete açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ