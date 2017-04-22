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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.

22 Nisan 2017 Cumartesi 13:43
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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakUludereBestler Dereler BölgesiPKK
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