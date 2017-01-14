Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek

Şırnak'ta terör mağdurları için 266 konut yapılacak

Şırnak Valisi Su, esnafı ziyaret ederek, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi verdi.

Şırnak'ta terör mağdurları için 266 konut yapılacak

Şırnak Valisi Su, esnafı ziyaret ederek, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi verdi.

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:47
130 Okunma
Şırnak'ta terör mağdurları için 266 konut yapılacak

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi verdi.

Vali Su, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaretinde bir esnafın Şırnak'ta yapılacak konutlarla ilgili sorusu üzerine Su, bir ay içinde ihale yapılacağını, Gazi Paşa Mahallesinde 1. etapta bin 266 konutun yapımına başlanacağını söyledi.

Evi yıkılmamış fakat eşyası zarar gören vatandaşlara da ödeme yaptıklarını anlatan Su, eşyası zarar gören vatandaşlara 5 ile 30 bin lira arası ödeme yaptıklarını belirtti.

Küçük esnafa da sosyal destek kapsamında karşılıksız 3 bin lira verdiklerini aktaran Su, vatandaşların ve esnafın zararlarını tespit ettiklerini, tespitlere göre ödeme yaptıklarını kaydetti.

Yeşilyut, İsmet, Dicle, Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallelerinde yaklaşık 6 bin konut yapılacağını ifade eden Su, "Bir ay içinde ihalesi yapılacak konutların ilk etabı Gazi Paşa Mahallesinde olacak ve bin 266 konut yapılacak. Diğer mahallelerde yaklaşık 6 bin konut hak sahiplerine bir yıl içinde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

"Vatandaş derse benim 150 metrekare bir evim vardı, yıkıldı. Vatandaşa 150 evmetrekare  vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek." diyen Su, anlaşma yaptıkları vatandaşlara aylık 560 lira kira desteği sağladıklarını aktardı.

Esnaf Mesut Şaran ise huzur istediklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah işlerini rast götürsün. İnşallah bundan sonra huzur olacak. İnsanca yaşamak istiyoruz. Türkiye'ye her taraftan saldırıyorlar. İnşallah hepimiz bir olacağız ve buna fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakAli Ihsan SuKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS’TA İSTENEN SON BU MUDUR?
KIBRIS’TA İSTENEN SON BU MUDUR?
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
YTB 12 uzman yardımcısı alacak
YTB 12 uzman yardımcısı alacak
Mazlumun sesini duyurmak için bacağından oldu
Mazlumun sesini duyurmak için bacağından oldu
"İstinaf mahkemeleri Türk yargısı için büyük bir fırsat"
"İstinaf mahkemeleri Türk yargısı için büyük bir fırsat"
"Milletimiz ekonomisine sahip çıkıyor"
"Milletimiz ekonomisine sahip çıkıyor"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ