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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi

Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi

Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi.

20 Nisan 2017 Perşembe 16:22
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi

ANKARA

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu belirlendi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak Bestler-Dereler kırsalındaki operasyon sürüyor.

Güvenlik güçleri, Nalaguva tepe bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tespit etti. Bunun üzerine buraya yönelen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu.

Teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün Bestler Dereler'in sözde cephe sorumlusu "Soro" kod adlı İran uyruklu terörist olduğu tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakOperasyonTeröristEtkisizönce Vatan
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