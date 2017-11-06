Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Bir terörist etkisiz hale getirildi

Buna göre, Bitlis'te, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 110 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 RPG-7 roketatar, 2 el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.