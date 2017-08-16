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Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:07
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Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK

Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerine yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşunun şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerince anında karşılık verildiği ve takiben yapılan operasyonlarda 1 teröristin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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ŞırnakTeröristEtkisiz
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