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Şırnak çiçek bahçesine dönüşüyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi tarafından kentin temizlenen belirli cadde, kavşak ve refüjlerine çiçek ve ağaç dikiliyor.

Şırnak çiçek bahçesine dönüşüyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi tarafından kentin temizlenen belirli cadde, kavşak ve refüjlerine çiçek ve ağaç dikiliyor.

06 Nisan 2017 Perşembe 16:26
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Şırnak çiçek bahçesine dönüşüyor

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince, kentin farklı noktalarındaki park, refüj ve kavşaklara çiçek ve ağaç dikiliyor.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşları belediye hizmeti ile buluşturmak üzere başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlk etapta refüjdeki topraklardan taşların ayıklandığını, refüjlerin temizlendiğini ve boyandığını kaydeden Bedirhanoğlu, kazı ve toprağın yumuşaması için çapa çalışmalarının tamamlanmasıyla çiçeklerin dikildiğini belirtti.

"Kentin cadde ve refüjlerinde 50 kişilik ekip ve 7 araçla çalışmalarımız sürüyor. 50 bin farklı renklerde çiçek ve 500 ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz." diyen Bedirhanoğlu, mevsimin ilk çiçeklerini Şırnak-Cizre karayolunun Yeni Mahalle'deki kavşak ve refüjlere diktiklerini aktardı.

İnşa ve imar çalışmasının bitimiyle kentin farklı bir estetik görünüme kavuşacağını dile getiren Bedirhanoğlu, bunun için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakKhkŞırnak BelediyesiŞırnak çiçek Bahçesi
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