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Şirketler Risk Yönetimine Odaklandıkça Operasyonel Kiralama Büyüyor

Operasyonel araç kiralama sektörü geçen sene araç sayısını yüzde 10,6 artırdı. Aktif büyüklüğünü 29 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Yakalanan bu olumlu ivmenin en önemli nedenleri arasında, kurumların risk yönetimine ağırlık vermesi olduğunu anlatan Hertz Türkiye’nin Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu operasyonel kiralamadaki itici gücün ise finans ve ilaç sektörü olduğunu anlatıyor.

Şirketler Risk Yönetimine Odaklandıkça Operasyonel Kiralama Büyüyor

Operasyonel araç kiralama sektörü geçen sene araç sayısını yüzde 10,6 artırdı. Aktif büyüklüğünü 29 milyar TL’nin üzerine çıkardı. Yakalanan bu olumlu ivmenin en önemli nedenleri arasında, kurumların risk yönetimine ağırlık vermesi olduğunu anlatan Hertz Türkiye’nin Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu operasyonel kiralamadaki itici gücün ise finans ve ilaç sektörü olduğunu anlatıyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:51
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Şirketler Risk Yönetimine Odaklandıkça Operasyonel Kiralama Büyüyor

Hatırı sayılır bir büyüme sergileyen Türkiye operasyonel kiralama sektörü; 2017 yılında filosundaki araç sayısını yüzde 10,6 artırdı. Böylelikle sektörün filosundaki araç sayısı 365 bin 782 adede ulaştı. TOKKDER’ın 2017 yılsonu raporuna göre geçen yıl 13 milyar 854 milyon TL tutarında yeni araç yatırımı yapan operasyonel kiralama sektörü, bu dönemde satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 20’sini filosuna katarak aktif büyüklüğünü 29 milyar TL’nin üzerine çıkardı.

Peki, bu büyümeyi tetikleyen başat unsur ne? Dünyanın ilk araç kiralama şirketi Herzt’in Türkiye yapılanması Hertz Türkiye’nin Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan sektörün en büyük tetikleyicisinin şirketlerin uyguladığı risk yönetimi politikaları olduğunu anlatıyor.

Ekonomik daralmalar ve kur dalgalanmalarının kurumları daha temkinli olmaya ittiğini bu nedenle de risk yönetimine ağırlık verdiklerini anlatan Hidayetoğlu, “Özellikle finans ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler yeni araç satın almak yerine kiralama yoluna gidiyor. Kurumlara önemli kazanımlar sunan operasyonel kiralama sektörünün yakaladığı bu ivmeyi gelecek sene de devam ettireceğine inanıyorum” dedi.

Yurt içinde toplam 25 farklı ilde 40 şube ile kurumsal olduğu kadar bireysel araç kiralama taleplerine de cevap verdiklerini, bireysel kiralamaların da 2017 yılında olumlu bir tablo çizdiğini sözlerine ekleyen Hidayetoğlu, “ÖTV zammıyla beraber araç fiyatlarındaki artış bizim sektörümüzde çift yönlü bir etki yaptı diyebiliriz. Yüksek fiyatlar nedeniyle araç satın almaktan vaz geçen bireysel kullanıcıların kiralamaya olan ilgisi arttı. Ancak bu gelişme filosunu yenileyecek olan araç kiralama şirketleri için de maliyet bazında bir dezavantaj oluşturdu” dedi.

Operasyonel filo kiralama pazarına yatırım yapan gerek global gerekse lokal firma sayısının oldukça yüksek olduğuna da değinen Hidayetoğlu, “Son yıllarda yerli ve yabancı bankalar da filo kiralama alanında birer oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Sektördeki eksiklik ve ihtiyaçlardan bahsetmek gerekirse, ülkemizde araç kiralama sektörü herhangi bir denetime tabi değil ve sektörle alakalı herhangi bir yasal düzenleme de bulunmuyor. Sektöre giriş bariyerleri olmadığı gibi herhangi bir kontrol mekanizması da olmadığından çok sayıda kayıt dışı araç kiralanıyor. Sektörel olarak en büyük sorunumuz bu eksikliklerin yarattığı haksız rekabet ortamı” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TOKKDERHerztHerzt TürkiyeNur Hidayetoğlu
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