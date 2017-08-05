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Şirin kentin sembol kalesi turizme can verecek

Ardahan'da, kentin sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Şirin kentin sembol kalesi turizme can verecek

Ardahan'da, kentin sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:25
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Şirin kentin sembol kalesi turizme can verecek

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili Ardahan'ın sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapılar, turizme kazandırılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin sembollerinden olan, tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Halil Efendi Mahallesi Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalara başladı.

Kaleye gelecek turistlerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarının giderilmesi, gençlere spor yapabilecekleri alanlar kazandırılması için yapımına başlanılan proje ile Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılıp günümüze kadar ulaşan kale ile çevresindeki tarihi askeri yapıların yeniden turizme kazandırılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, yaptığı açıklamada, faaliyete geçirmeyi planladıkları proje ile Ardahan Kalesinin çok sayıda turisti bölgeye çekeceğini söyledi.

Tarihi kalede spor keyfi yaşanacak

Kale içinde çok amaçlı spor yapma alanı da oluşturulacağını dile getiren Alantar, insanların bu alanda, voleybol, basketbol, tenis gibi sporları yapabileceklerini ifade etti.

Alantar, farklı görsellik sunması için kalenin gece ışıklandırılacağı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarla aynı zamanda korunacak olan Ardahan Kalesi'ni kentin hizmetine kazandıracağız. İnsanlar artık doğayı, güzel ve tarihi yerleri arıyor. Kalemiz de tam buna uygun. Şu an gelip burayı gezenlerde onu görüyoruz. Çünkü ayakta durabilen ender kalelerden biri. Üstelik kale şehre hakim tepede, buraya çıkıldığında Ardahan ayağınızın altında, Ardahan Ovası'nı seyredebiliyorsunuz. Ardahan bu açıdan gezilmeye ve görülmeye değer bir yer. Ayrıca Ardahan Kalesi yakınındaki tarihi askeri binaları da halka açmak istiyoruz. Bu çalışmalarla Ardahan Türkiye'nin güneşi olmaya aday."

20 yıl aradan sonra ilk kez Ardahan'a geldiğini ifade eden Dündar, "Kalenin bulunduğu saha daha önce askeri alan olduğu için girilmiyordu. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bazı eksiklikler de giderilirse daha da güzel olacağını inanıyorum. Kale çok hoşuma gitti, geldiğime değdi, gerçekten çok güzel." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanEfsal Alantar
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