Sinop'a uluslararası havaalanı müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bazı açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta, Vali Ahmet Cengiz'i makamında ziyaret etti.



Sinop'un hiçbir ile doğru dürüst bağlantısı olmadığını, şimdi Samsun'a, Boyabat üzerinden Hanönü'nden Kastamonu'ya, Boyabat üzerinden Saraydüzü, Kargı, Tosya üzerinden Ankara'ya, Erzurum'a, Sivas'a bağlantı kurulduğunu vurgulayan Yıldırım, ''Sinop'ta şimdi havaalanı yapmaya da karar verdik. Burayı uluslararası trafiğe açık bir havaalimanı haline getireceğiz. Sil baştan yeniden yapacağız. Pistini uzatacağız, terminalini, yolunu yeniden yapacağız'' diye konuştu.