Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık destek

Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık hibe desteği verildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan 6 milyon liralık hibe desteğiyle iki yıllık süre içinde kentin ziyaretçi sayısında yüzde 20, turizm tesislerinin gelirlerinde ise yüzde 30 artış olması hedefleniyor.

Vali Köksal Şakalar, valilik binasında KUZKA yetkilileri ve turizm işletmeleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı" sözleşme imza töreninde, Sinop'tan 13 işletmenin söz konusu hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

KUZKA'nın 13 işletmeye 6 milyon liralık hibe desteğinde bulunduğunu vurgulayan Şakalar, "Bu destek bölge turizminin hem hizmet kapasitesi ve kalitesini artıracak hem de turizmin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak." dedi.

Destek sayesinde Sinop'un turizm alanındaki hedeflerine daha kolay ulaşacağına inandığını vurgulayan Vali Şakalar, "Verilen bu desteği iyi değerlendirdiğimiz takdirde turizm hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Dolayısıyla program Sinop'taki turizm işletmelerinin konaklama ve restoran hizmetleri anlamında hem rekabet güçlerinin hem de hizmet kalitelerinin artması noktasında özel öneme sahiptir. Hibe desteği alan işletmelerimize hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç ise ajanslarının turizm sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, "Program uygulandıktan bir süre sonra ziyaretçi sayılarında, turizm tesislerinin gelirlerinde ve müşteri memnuniyetinde artış olması beklenmektedir. Ülkemiz ve Sinop turizmi adına faydalı işler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.