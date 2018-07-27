Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95018
ALTIN
191.279
DOLAR
4.8542
STERLİN
6.3611
EURO
5.6560
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık destek

Sinop'ta, turizmcilere KUZKA tarafından 6 milyon liralık hibe desteğinde bulunuldu.

Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık destek

Sinop'ta, turizmcilere KUZKA tarafından 6 milyon liralık hibe desteğinde bulunuldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:05
0 Okunma
Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık destek

Sinop'ta turizmcilere 6 milyon liralık hibe desteği verildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan 6 milyon liralık hibe desteğiyle iki yıllık süre içinde kentin ziyaretçi sayısında yüzde 20, turizm tesislerinin gelirlerinde ise yüzde 30 artış olması hedefleniyor.

Vali Köksal Şakalar, valilik binasında KUZKA yetkilileri ve turizm işletmeleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı" sözleşme imza töreninde, Sinop'tan 13 işletmenin söz konusu hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

KUZKA'nın 13 işletmeye 6 milyon liralık hibe desteğinde bulunduğunu vurgulayan Şakalar, "Bu destek bölge turizminin hem hizmet kapasitesi ve kalitesini artıracak hem de turizmin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak." dedi.

Destek sayesinde Sinop'un turizm alanındaki hedeflerine daha kolay ulaşacağına inandığını vurgulayan Vali Şakalar, "Verilen bu desteği iyi değerlendirdiğimiz takdirde turizm hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Dolayısıyla program Sinop'taki turizm işletmelerinin konaklama ve restoran hizmetleri anlamında hem rekabet güçlerinin hem de hizmet kalitelerinin artması noktasında özel öneme sahiptir. Hibe desteği alan işletmelerimize hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç ise ajanslarının turizm sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, "Program uygulandıktan bir süre sonra ziyaretçi sayılarında, turizm tesislerinin gelirlerinde ve müşteri memnuniyetinde artış olması beklenmektedir. Ülkemiz ve Sinop turizmi adına faydalı işler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinopKUZKAKöksal Şakalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz
TBMM Başkanı Yıldırım'dan genç çiftlere sürpriz
Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı
Firari dolandırıcılık zanlısı 'suçüstü' yakalandı
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Erzurum'da 240 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Kılıçdaroğlu destekçileriyle görüştü
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ