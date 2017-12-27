Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112064
ALTIN
158.057
DOLAR
3.8230
STERLİN
5.1217
EURO
4.5431
Golcü prens
Golcü prens
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Sabiha Gökçen rekor kırdı
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek

Sinop NGS'nin ÇED başvuru süreci başladı

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

Sinop NGS'nin ÇED başvuru süreci başladı

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:07
31 Okunma
Sinop NGS'nin ÇED başvuru süreci başladı
banner84

ANKARA

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje tanıtım dosyasını ÇED yönetmeliği genel formatına uygunluğu açısından inceleyecek.

Proje tanıtım dosyasına uygunluk kararı verilmesinin ardından ÇED süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonun kurulmasının ardından düzenlenecek bir toplantı ile halkın görüşleri alınacak ve ÇED raporu için yatırımcıya özel bir format hazırlanarak verilecek. ÇED raporu bu özel formata uygun olarak şirket tarafından hazırlanacak.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verildiği takdirde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından proje hayata geçirilecek.

Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık santral projesinde yerli sanayici için de 8 milyar dolarlık iş imkanı sağlanabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇED BaşvurusuNgsSinop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'a firar eden darbecilerin davası başladı
Yunanistan'a firar eden darbecilerin davası başladı
'Serhat' kod adlı mahrem imam, örgüt yapılanmasını anlattı
'Serhat' kod adlı mahrem imam, örgüt yapılanmasını anlattı
Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite
Tunceli'nin çehresini değiştiren üniversite
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Kapadokya yeni yıla 'hareketli' girecek
Bakanlığa personel alımı
Bakanlığa personel alımı
Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız
Tunus'un meşru hükümetinin yanındayız
Doğuda yayla sevinci sürüyor
Doğuda yayla sevinci sürüyor
'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu
'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ