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Sınırı geçen Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuklanmasına avukatlarınca yapılan itiraz kabul edilmedi.

Sınırı geçen Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuklanmasına avukatlarınca yapılan itiraz kabul edilmedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 17:14
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Sınırı geçen Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluklarına avukatlarınca yapılan itiraz reddedildi.

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutuklulukklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

Bu arada tutuklu askerlerin aileleri de adliyeye geldi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ve aileler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüştü.

Görüş izni çıkan aileler, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından iki askerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenme sonucunun beklenilmesi nedeniyle itiraz reddedilerek, askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Edirne'de geçen hafta sonu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYunanistanYunanistan Ordusu
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