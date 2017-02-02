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Sınırdaki duvarda yarıya yaklaşıldı

Türkiye - Suriye sınırı hattında fiziksel engel oluşturması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Sınırdaki duvarda yarıya yaklaşıldı

Türkiye - Suriye sınırı hattında fiziksel engel oluşturması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesinde çalışmalar devam ediyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:50
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Sınırdaki duvarda yarıya yaklaşıldı

Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye girmesinin önüne geçmek ve kaçakçılığa engel olmak için Suriye sınırına yapılması planlanan duvarın yarıya yakını tamamlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınırı hattında yasa dışı geçişler, terörist geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı fiziksel engel oluşturması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Suriye sınırında yapılması planlanan 825 kilometre uzunluğundaki modüler beton duvarın 367 kilometrelik bölümü tamamlandı. Ayrıca bölgede proje kapsamında yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı temizliğinde 41 bin 197 metrekare alan kontrol edildi, 415 mayın ve el yapımı patlayıcı bulundu.

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi ile entegre çalışacak ve sınır hattının 7 gün 24 saat gözetlenmesini sağlayacak, modern elektronik algılayıcılarını içeren "Sınır Güvenlik Sistemi''ne yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Sınır Güvenlik Sistemi, Suriye sınırının 1'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı 1'inci ve 2'nci Hudut Tabur Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerine ait 122 kilometrelik hat boyunca kurulacak. Sistemle sınır hattı gece ve gündüz aralıksız izlenecek, sınır hattındaki en küçük hareketler ve değişiklikler tespit edilecek. Milli imkanlarla üretilecek sistemin ilk teslimatının yıl sonunda yapılması planlanıyor.

"Zeplin"li koruma

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), sınır güvenliğinin sağlanmasında "zeplin" de kullanılması planlanıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız balonlu gözetleme sistemlerinin sınır ve karakolların güvenliği için kullanılması hedefleniyor. Sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere, yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı sağlıyor. ASELSAN tarafından üretilen 16 metre uzunluğundaki, bin metre irtifaya çıkabilen insansız balonlu gözetleme sistemlerini test eden TSK, sistemi hudut karakollarının güvenliğinin sağlanmasında da kullanacak. Milli imkanlarla geliştirilen sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere, yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı getiriyor. Balonla havadan gözetleme imkanı veren sistemle istihbarat, erken uyarı, sınır güvenliğinin sağlanması planlanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTSK
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