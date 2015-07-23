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Sınırda DAEŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında terör örgütü DAEŞ üyesi 4 kişinin, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yanlarında 4 çocukla birlikte yakalandığını bildirdi

Sınırda DAEŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında terör örgütü DAEŞ üyesi 4 kişinin, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yanlarında 4 çocukla birlikte yakalandığını bildirdi

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:30
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Sınırda DAEŞ üyesi 4 kişi yakalandı

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Suriye sınır hattında, DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken, yanlarındaki dört çocukla birlikte yakalandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, önemli yurtiçi olaylara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist tarafından, Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 15'inci kilometresinde, 3 adet tır durdurularak yakıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca olay yerine, saat 18.40'ta sevk edilen jandarma unsurlarına bir grup terörist tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Silahlı saldırıya, jandarma tarafından, ateşle karşılık verildi ve yapılan karşı ateşlerin ardından terörist ateşleri kesildi. 

Teröristler yolu trafiğe kapattı

Bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir grup terörist tarafından, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Duru Mahallesinde, Diyarbakır-Bingöl karayolu kesilerek trafiğe kapatıldı.

Teröristler tarafından durdurulan kamyonetin yakılacağı esnada, sürücünün kaçmaya çalışması üzerine, arkasından silahla ateş edildi. Ayrıca, bir kurtarıcı da durdurularak molotof kokteyli atılarak yakıldı.

Durdurulan bir otomobilin sürücüsü araçtan indirildi, araç ile birlikte bir adet ruhsatlı tabanca da gasbedildi.

Hani'de 60 araç durduruldu, iki otomobil yakıldı

Bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4-5 terörist tarafından, dün saat 22.50’de, Diyarbakır-Hani karayolu, Soylu Köyü yol ayrımında kesilerek yaklaşık 60 araç durduruldu. Söz konusu araçların kontak anahtarları alındı ve iki özel otomobil yakıldı.

Ayrıca yüzleri kapalı tabancalı ve av tüfekli 6-7 kişilik diğer bir grup tarafından, eş zamanlı şekilde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Diyarbakır-Bingöl karayolu, Çalıbükü köyü bölgesinde, 10-15 araç durdurularak yarım saat süre ile trafiğe kapatıldı ve araç şoförlerine örgüt propagandası yapıldı.

Anılan kapalı yollar, jandarma unsurlarının müdahalesi ile bugün 05.30'da yeniden trafiğe açıldı. Olay bölgelerindeki teröristler ise kaçtı.

HES baraj inşaatındaki iş makineleri yakıldı

Tabancalı ve maskeli iki kişi tarafından, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bölgede elektrik arızasını gidermek üzere bulunan elektrik dağıtım şirketi çalışanı iki vatandaş tehdit edildi. Şirkete ait araç ve şahısların üzerinde bulunan iki adet cep telefonu da gasbedildi.

Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar Köyü bölgesinde, bir hidroelektrik santrali (HES) baraj inşaatında bir kamyon, iki mikser ve bir iş makinesi yakıldı. Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

6 terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir terörist ise Bingöl'ün Kiğı ilçesinde güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız halde teslim oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Hudut Alay Komutanlığı hudut unsurları tarafından, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Suriye sınır hattında, DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yanlarındaki dört çocukla birlikte yakalandı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 13:00
Anahtar Kelimeler:
Sınırönce Vatan
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