Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...

Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi

Türkiye-Suriye sınırına beton bloklarla örülmeye devam edilen güvenlik duvarı sayesinde hayvan kaçakçılığının azalması, Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki besicilerin yüzünü güldürdü.

Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi

Türkiye-Suriye sınırına beton bloklarla örülmeye devam edilen güvenlik duvarı sayesinde hayvan kaçakçılığının azalması, Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki besicilerin yüzünü güldürdü.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:10
17 Okunma
Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi

Türkiye-Suriye sınırı boyunca örülmeye devam eden beton duvar sayesinde hayvan kaçakçılığının önemli ölçüde azaldığı Hatay'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicilerin yüzü gülüyor.

Suriye sınırında yapımı devam eden ve yarısından fazlası tamamlanan güvenlik duvarıyla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı insan girişlerinin yanı sıra kaçak hayvan ve mal girişini de önlemek amacıyla yapılan 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar ve arttırılan önlemler, Hatay'da yasa dışı girişimleri önemli oranda engelledi.

Özellikle hayvan kaçakçılarının önüne adeta set koyan duvar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki yetiştiricileri rahatlattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hatay-Suriye sınırında duvar çalışmalarının başladığı ve bir kısmının tamamlandığı 2016 yılı öncesinde, yılda ortalama bin 500 ile 2 bin arası küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan yakalanıyordu.

Kaçak girişimlerin en yoğun yaşadığı, güvenlik duvarının bir bölümü tamamlanan Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan ele geçirilirken, bu sene ise duvar kaçak hayvan girişine engel oldu.

Duvarın yanı sıra termal kameraların yerleştirilerek nöbet noktalarının da arttırıldığı sınır hattında birkaç hayvan kaçakçılığı teşebbüsü, sınırın sıfır noktasında engellendi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Abdulhay Denizli, yaptığı açıklamada, Hatay'da hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. 

"Besiciler mutlu"

Geçen yıl başlanan Suriye sınırına duvar çekilme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Denizli, duvarın, kente kaçak hayvan girişini önemli oranda engellendiğini kaydetti.

Bunun Hatay'daki besicileri mutlu ettiğine değinen Denizli, şöyle konuştu:

"Şu an sınırdaki duvar çalışmaları sürüyor. Bu bizi çok mutlu etti çünkü, birçoğu hastalık taşıyan kaçak hayvan girişinin önemli oranda engellenmesi, çiftçileri, besicileri hem hastalıklardan kurtardı hem de ekonomik olarak rahatlattı. Bu duvarın örülmesinde emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Hatay'da üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Ömer Vuran da kurbanlık fiyatlarının son zamanlarda tatmin edici olduğunu söyledi.

Fiyatların düzelmesindeki en büyük etkenin Suriye sınıra örülen duvarlar olduğunu belirten Vuran, "Bize hayvancılık atalarımızdan kaldı. Çok şükür hayvancılıktan kazandığımız parayla dört çocuğumu okutup büyüttüm. Suriye sınırına çekilen beton duvarlar öncelikle bizleri çok memnun etti. Ülkeye kaçak hayvan girişi böylelikle büyük oranda kesildi. Bu sayede bizler de mallarımızı değerinde satarak kazanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Güvenlik duvarının kaçak geçişleri engellemesiyle o hayvanlardan gelecek yanı sıra salgın hastalıkları da önlediğini aktaran Vuran, yetkililere teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye-Suriye SınırıGüvenlik Duvarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı yalanlarında 3. perde
Akıncı yalanlarında 3. perde
Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor
Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
FETÖ'nün "diyanet yapılanması"na iddianame
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ün 'emniyet yapılanması'na operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ün 'emniyet yapılanması'na operasyon
Başbakan Yıldırım, unutulduğu serviste vefat eden 3 yaşındaki Alperen'in ailesiyle görüştü
Başbakan Yıldırım, unutulduğu serviste vefat eden 3 yaşındaki Alperen'in ailesiyle görüştü
Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Mardin'deki operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
950 hakim ve savcı alımı için sınav yapılacak
950 hakim ve savcı alımı için sınav yapılacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Hakkari'de bir güvenlik korucusu şehit oldu
Hakkari'de bir güvenlik korucusu şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ