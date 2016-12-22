İslahiye 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'ndan hareket eden 25 tank, 10 askeri araç ile personel, karayoluyla Gaziantep, Oğuzeli ve Karkamış'ta bulunan sınır bölgesindeki askeri birliklere sevk edildi.

Sevkiyat için oluşturulan konvoya güvenlik güçleri de eskortluk etti.

Dün de aynı bölgeye 20 tank ile askeri araçlar sevk edilmişti.

AA