Sınır ötesine insani yardım

KİLİS - Türkiye Diyanet Vakfı ve İzmir Müftülüğünce temin edilen 12 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Ramazan Bayramı dolayısıyla İzmir'deki hayırseverlerce bağışlanan gıda malzemelerini taşıyan 12 tır Kilis'e geldi. Araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçti.



Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirli yardımseverlerin gönderdiği malzemelerin Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.



Türk milletinin, bayram öncesi hayırseverliğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Karatepe, Türkiye Diyanet Vakfının mazlum halklara desteğinin süreceğini vurguladı.



Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci de vakıf tarafından temin edilen insani yardımları Halep ve Azez'deki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceklerini kaydetti.

