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Sınır ötesindeki DAEŞ hedefleri havadan vuruldu

Özel Güvenlik Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde, DAEŞ terör örgütüne ait Suriye sınırları içindeki hedeflere dönük hava operasyonu düzenlendi.

Sınır ötesindeki DAEŞ hedefleri havadan vuruldu

Özel Güvenlik Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde, DAEŞ terör örgütüne ait Suriye sınırları içindeki hedeflere dönük hava operasyonu düzenlendi.

24 Temmuz 2015 Cuma 06:55
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Sınır ötesindeki DAEŞ hedefleri havadan vuruldu
ANKARA - Başbakanlık, DAEŞ terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırları içindeki hedeflere operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda düzenlenen hava harekatı ile örgüte ait 3 hedefin vurulduğunu bildirdi.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında dün Çankaya Köşkü’nde yapılan Güvenlik Toplantısı’nda, sınırda yaşanan DAEŞ saldırısının değerlendirildiği ve alınacak güvenlik önlemlerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, DAEŞ terör örgütüne yönelik bir hava operasyonu düzenlediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri milli imkan ve kabiliyetler ile Özel Güvenlik Toplantısı’nda alınan kararlar çerçevesinde DAEŞ terör örgütüne ait Suriye sınırları içindeki hedeflere dönük bir operasyon gerçekleştirmiştir.

Saat 03.12’de Diyarbakır 8. Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan  3 F-16 havalanmış, 03.40-03.53 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen 2 karargah ve 1 toplanma noktasına 4 güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 04.24’te üslerine intikal etmişlerdir."

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ulusal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 08:02
Anahtar Kelimeler:
Sınır ötesiönce VatanDAEŞ
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