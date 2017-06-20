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Sınır kapıları yaz sezonuna hazır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Gurbetçi vatandaşlarımızın sınır kapılarında beklemeden güvenli şekilde yurda girişlerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Sınır kapıları yaz sezonuna hazır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Gurbetçi vatandaşlarımızın sınır kapılarında beklemeden güvenli şekilde yurda girişlerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 11:15
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Sınır kapıları yaz sezonuna hazır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gurbetçi vatandaşların seyahatlerini ve konaklamalarını kolaylaştırmak, Türkiye'de güzel vakit geçirmelerini sağlamak için kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. 

Yaz sezonunun başlamasıyla gurbetçilerin Türkiye'ye girişlerinde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Tüfenkci, "Her yıl olduğu gibi gurbetçi vatandaşlarımızın sınır kapılarında beklemeden güvenli şekilde yurda girişlerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık. Suriye sınır kapılarımızda da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk söz konusu, şu ana kadar 25 binden fazla Suriye vatandaşı çıkış gerçekleştirdi. Suriyeli vatandaşların da izdiham yaşamadan çıkmalarını sağlıyoruz. Bayrama doğru bu rakamın artacağı öngörüsüyle gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Taşıt Ön Beyan Uygulaması

Özellikle gurbetçilerin Türkiye'ye gelişinin yoğun olduğu dönemler gümrük idarelerinde detaylı kişi ve taşıt bilgilerinin girilmesi nedeniyle yığılmalar yaşandığını anımsatan Tüfenkci, bu sıkıntıyı önlemek için "Turistik Kolaylıklar Kapsamında Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Ön Beyan Uygulaması Projesi"nin bir yıl önce hayata geçirildiğini bildirdi.

Tüfenkci,"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'yla araç sahibi ve bilgilerini sisteme kaydederek, gümrük kapılarına gelmeden işlemlerini hızlı yapabilecek. Bu durumda gümrük memuru sadece bilgilerin doğruluğu kontrol edecek. Uygulamaya, Bakanlığın internet sayfasında yer alan 'e-işlemler' menüsünden ulaşılabilecek. Kaydı yapılan bilgiler sistemde en fazla 15 gün kalacak. Bu nedenle, vatandaşlarımızın izne gitmeden 15 gün önce ön beyanda bulunması gerekiyor." şeklinde konuştu.

AA

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