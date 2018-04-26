SINGER’DEN ÜTÜDE SON TEKNOLOJİ

DSinger’in SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştiricisi, evlere giysi bakımında uzmanlığın yanı sıra ekstra hijyen de sunuyor.

Singer’in SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştirici, giysileri hızlıca ve pratik şekilde ütülemenizi sağlıyor. 45 saniyede hazır olan buhar, pantolon buharlama işlemleri için çift klips sistemi ve meme plakasıyla giysilerdeki, perdelerdeki ya da döşemelik kumaşlardaki kırışıklıkları giderirken kumaşlara da asla zarar vermiyor. Ayrıca giysilerin üzerine sinmiş olan kötü kokuları da yok ediyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri ise tamamen dönebilen askı ile rahat buharlama yapabilmesi… 2 litre kapasitesi bulunan çıkarılabilir büyük su haznesi ve hazne boşaldığında cihazı kapatan akıllı otomatik kapanma özelliği Singer SteamWorksTM Classic’in dikkat çekici diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ürün, ütüleme özelliğinin yanı sıra geniş su haznesi sayesinde 60 dakika boyunca kesintisiz buhar vererek, tıpkı bir hava nemlendirme cihazı gibi odanızın havasını da nemlendirebiliyor. Uzun buhar hortumu ile çocuklarınızın yataklarının, çarşaflarının ve yastıklarının her köşesine ulaşarak hızlı ve güvenli bir şekilde günlük sterilizasyon yapmanıza yardımcı olan Singer SteamWorksTM Classic; yatağınızda, çarşafınızda, yastığınızda ve giysilerinizde bulunan, astım gibi çeşitli hastalıklara neden olan zararlı akarlar, bakteriler ve benzerlerini yok ediyor.

Singer SteamWorksTM Classic’in kolay katlanabilir askı sistemi sayesinde hızlı şekilde giysi değiştirmek mümkün oluyor. Teleskopik askı ucu, giysileri asmak ve muhafaza etmek için ayarlanabiliyor. Ürünün yüksek kaliteli kumaş hortumu da ekstra güvenlik sağlıyor. Mükemmel pantolonlar için kırışık eki ve tüy bırakmayan kumaş fırçası ise ürünün yanında ücretsiz aksesuar olarak geliyor.

Singer’in SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştiricisi için www.singer.com.tr adresinden sipariş verebilir, bu konforu en kısa zamanda evinize taşıyabilirsiniz.