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Sinemadaki Aksiyon

Sinemadaki Aksiyon Filmleri Hangileridir?

Sinemadaki Aksiyon

Sinemadaki Aksiyon Filmleri Hangileridir?

28 Eylül 2016 Çarşamba 08:55
567 Okunma
Sinemadaki Aksiyon
Türk sinemasının her geçen yıl biraz daha iyiye gittiğini ve gerek kurgu açısından gerekse filmlerin grafikleri açısından ortaya kusursuz eserler çıkarılmaktadır. Sinemada yer alan aksiyon filmlerini ya da diğer kategorilerde olan filmleri artık internet üzerinden izlemenizin mümkün olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu anlamda bireylerin, ağırlıklı olarak film siteleri konusunda seçici davrandıklarını söylemek mümkün olacaktır. Film siteleri konusunda seçici davranan bireyler, reklamları az olan platformları değerlendirmektedirler. Reklamları az olan platformların onlara daha çok fayda sağlayabilecek olduğunu da sizlere belirtebiliriz. Bu anlamda, yeni çıkan film sitelerinin ağırlıklı olarak reklamları az sunduğunu sizlere söylemek mümkündür. Fakat bazı bireyler, arka sıralarda yer alan bu film sitelerini değerlendirmemekte ve karşılarına ilk çıkan siteler üzerinden filmlerini izlemektedirler. Şuan için sinemada yer alan aksiyon filmlerinin başında, Dağ 2 filminin geldiğini söyleyebiliriz. Dağ 2 filmi, Türk tarihinde bugüne kadar en iyi çekilmiş filmler listesinde şimdiden yerini almıştır. Filmin bu başarısının İMDB tarafından da fark edildiğini ve bununla birlikte filmin, İMDB tarafından 10 puan aldığını söyleyebiliriz. Kısa bir zaman dilimi içinde dünyadaki çok sayıda ülkede de izlenime girecek olan bu filmin, çok sayıda hayran kitlesinin oluşabileceğini sizlere söylemek mümkündür. İnternetten izlemeniz için uzunca bir süre boyunca beklemeniz gerektiğini söylemekle birlikte izleyememeniz gibi bir durum da oluşabilecektir.

AA

Son Güncelleme: 12.12.2016 11:56
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