Sinema sanatçısı Mehmet Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri tedavisi gören ve İstanbul'da yaşamını yitiren sinema oyuncusu Mehmet Uslu, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Maltepe Devlet Hastanesinde 57 yaşında hayatını kaybeden Uslu'nun cenazesi, Akşehir ilçesine getirildi.
Sanatçının cenazesi, Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Uslu'nun ailesinin yanı sıra Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Muttalip Uysal ve vatandaşlar katıldı.
24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda televizyon dizisinde rol almıştı.
AA