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"Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar'da ikinci bir kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var." dedi.

"Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar'da ikinci bir kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 21:21
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"Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NTV ve Star TV ortak yayınında Oğuz Haksever’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

"Sincar'da 2 bin 500 kadar PKK'lı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'da ikinci bir kandil oluşturma gayreti olduğunun altını çizerek, "Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var. Tümüne baktığımız zaman Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı temeli neresi o da mezhebi, bir mezhep anlayışı ile bunu yayıyorlar."

"Fırat Kalkanı'nın ikinci, üçüncü etapları olacak"

Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın birinci etabının bittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Olay sadece Suriye boyutunda giden bir hareket değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız var."

"Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarını gayri ahlaki bir yaklaşım olarak nitelendiren Erdoğan, "Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Bu kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden, nasıl, nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Fakat bu zat yalanla maruf bir kişidir. Eğer burada örtülü bir darbe girişiminden bahsediyorsa bunu ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır." ifadelerini kullandı. 

"Bu hafta çok daha belirleyici olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasıyla ilgili bir soru üzerine, kampanyaların başladığı günden bugüne her geçen gün 'evet' diyenlerde bir tırmanış olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ben meydanların dilini biraz bilirim. Çünkü ömrüm buralarda geçti ve şu anda da meydanlar bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Oralardan gelen neticeler de bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak."  

"Sen 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin?"

Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılacak referandum ilgili açıklamaları ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Onun çünkü dili başka söyler, hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir. Bir şeyi ortaya koymak lazım, biz 'evet' diyoruz. Birisi 'hayır' derse, 'hayır' diyeni de biz anlayışla karşılarız. Ama öyle ifadeyle giriyor ki işe 'biz Samsun'dan gireriz' diyor. Ya sen yola çıkacaksın Samsunlu seni Samsun'a sokmaz, Sivas'a, Amasya'ya, Ankara'ya bile sokmaz. Kimi denize döküyorsun sen? Sen kalkıp da bu ülkede 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin?"

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiNTVStar TVOğuz Haksever
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