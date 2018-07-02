Sincan'dan Kızılay'a aktarmasız metro seferleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan-Kızılay metro hattındaki aktarma seferlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sincan'dan Kızılay'a aktarmasız metro seferlerinin yarın sabah başlayacağını bildiren Tuna,"6'lı setlerle inşallah yolcuların da daha rahat yolculuk yapmasını aktarma olmadan ve daha rahat şekilde sağlamış olacağız." diye konuştu.

Sincan-Kızılay hattındaki aktarma seferlerinin kaldırılmasını vatandaşların 4,5 senedir beklediğini hatırlatan Tuna, aktarmanın zaman ve konfor kaybına neden olduğunu belirtti.

Tuna, yeni vagonların alındığını, vagon sayılarının artmasıyla tren periyotlarının 10 dakikadan 7 dakikaya kadar inebileceğini anlattı.

Keçiören-Kızılay metrosu

Keçiören-Kızılay metrosuyla ilgili, inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Tuna, "İnşallah o da Kızılay'a kadar uzandığı zaman Keçiören metrosu da daha verimli bir hale gelmiş olacak. Şu anda yine aktarma vesaire gibi durumları var, dolayısıyla adım adım bu da gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Tuna, yeni metro hatları ve Ankaray'ın uzatılmasına ilişkin kararın hükümet programına dahil edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Birincisi Siteler'den Kuyubaşı'na, Gar-Siteler-Kuyubaşı hattı yeni metro hattı, artı bu yeni Etlik Hastanesi'nden Forum Ankara'ya kadar olan bir metro hattı, bunlar da programa girdi. İnşallah bunların da proje ve inşaatlarıyla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Bunların da kısa süre içerisinde projeleri tamamlanıp inşaatı başlarsa Ankara'da raylı sistem noktasında da ciddi bir rahatlama olacak. Yine Ankaray'ın Dikimevi'nden Mamak tarafına Ankaray'ın uzatılması, bir de Söğütözü'nden ODTÜ'ye Ankaray'ın uzatılması... Bunlar da hükümet programına dahil edildi."

Ankara'da ulaşım ve altyapının vatandaşın öncelikli talebi olduğunu bildiren Tuna, "Ankara'daki raylı sistemleri yaygınlaştırarak ulaşım noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Her şeye rağmen nüfusuna oranla dünyadaki şehirlere baktığımız zaman Ankara'nın ulaşımda ciddi bir problemi yok diyebilirsiniz ama yine de Ankara'nın nüfus artış hızı yüksek, nüfus artıyor ve yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Ankara'nın ulaşım problemi yok diyemeyiz. Daha rahat olması için yeni raylı sistemlerle Ankara'nın ulaşımının rahatlaması gerekiyor. Karayolu da bulvarlar da yapacağız ama esas bu toplu taşımada raylı sistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Tuna, inşaatı devam eden projelerle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Başlayan projelerde bir sıkıntı yok, Keçiören-Kızılay hattıyla ilgili inşaat devam ediyor, bir sıkıntı yok. Biz yeni projeleri ve yeni hatları yaygınlaştırarak Ankara'nın ulaşımında ağırlığın raylı sistemlere dönmesine gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köprülü kavşak inşaatları

Başkentin farklı noktalarında başlayan köprülü kavşak inşaatı çalışmalarına ilişkin Tuna, şunları kaydetti:

"Bu gece saat 12.00'den hemen sonra Konya yolu-Dikmen kavşağındaki trafik yönleri değiştirilecek. Ankamall önündeki Akköprü'deki çalışmalarda yine bu gece saat 12.00'de trafik güzergahları değişecek. Yine Türk Telekom'un önündeki Çubuk-Havalimanı dönüşünde de... Onun da sözleşme aşamasında ihalesi gerçekleştirildi. Kanuni süreler var, o süreler tamamlandıktan sonra da hızlı bir şekilde inşallah oranın da inşaatı başlayacak. İnşallah bu, okulların tatil olduğu süre içerisinde, olağanüstü bir durum olmazsa inşallah sonbaharda bunları hizmete almayı hedefliyoruz."