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Sincan Cezaevinden 'hayır' çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerinde oy kullanan tutuklular "hayır"dan yana tercih yaptı.

Sincan Cezaevinden 'hayır' çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerinde oy kullanan tutuklular "hayır"dan yana tercih yaptı.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:43
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Sincan Cezaevinden 'hayır' çıktı

Sincan Cezaevi yerleşkesindeki cezaevlerindeki tutukluların anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullandığı sandıklardan 5 bin 710 "hayır", bin 127 "evet" oyu çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan F1, F2, L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu F1 ve F2 Nolu cezaevlerinde çoğunlukta "hayır" oyu çıktı. F1 Nolu Cezaevinde 434 "hayır", 25 "evet" oyu verildi. Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevinde ise 413 "hayır", 18 "evet" oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi.

Beş cezaevinde oy veren toplam 6 bin 930 tutukludan 5 bin 710'u "hayır", bin 127'si ise "evet"ten yana tercih yaptı. Oylardan 93'ü ise geçersiz sayıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sincan CezaeviAdalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel MüdürlüğüHalk OylamasıAnayasa Değişikliği
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