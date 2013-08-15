Sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar yarın sona eriyor

ANKARA





Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar için verilen süre, yarın sona erecek.

Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde yerleştirme işlemleri, Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 6 Ağustos 2013'te açıklanmıştı.

Tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilere okul kaydını yaptırması için 12 Ağustos'tan itibaren verilen süre, yarın saat 17.00'de sona erecek. Bu zaman içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybedecek.

Kayıt dönemi sona erdikten sonra, yarın saat 19.00'dan itibaren boş kalan kontenjanlara yedek listeden yedeklik sırası dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecek.

Yedek listeden kayıtlar

Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi, 26 Ağustos 2013 saat 17.00'ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 19-26 Ağustos 2013 tarihlerinde, yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı, her gün saat 19.00 da açıklanacak.

26 Ağustos 2013 saat 19.00 itibarıyla kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları ise 29 Ağustos 2013 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, verilen kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu hakkını kaybedecek. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşecek.

Kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler

Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilecek.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının "çok programlı liselerin (ÇPL) bünyesindeki genel liselerin, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin" 9. sınıflarına yeni öğrenci kayıtları ise 29 Ağustos 2013 tarihine kadar sürecek.

Bu okullara kayıtlar e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacak. Sınavsız öğrenci alan çok programlı liselerin bünyesindeki genel liselere, imam hatip liselerine ve meslek liselerine kayıt yaptırmak isteyenler bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihi yapabilecek.

Öğrenciler hem imam hatip liselerine hem meslek liselerine hem de ÇPL bünyesindeki genel liselere kayıt yaptıramayacak.