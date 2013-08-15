Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar yarın sona eriyor

SBS sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar için verilen süre, yarın sona erecek.

Sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar yarın sona eriyor

SBS sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar için verilen süre, yarın sona erecek.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:26
612 Okunma
Sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar yarın sona eriyor

ANKARA 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okullara kayıtlar için verilen süre, yarın sona erecek.

Ortaöğretime Yerleştirme Sistemi çerçevesinde yerleştirme işlemleri, Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 6 Ağustos 2013'te açıklanmıştı.

Tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrencilere okul kaydını yaptırması için 12 Ağustos'tan itibaren verilen süre, yarın saat 17.00'de sona erecek. Bu zaman içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybedecek.

Kayıt dönemi sona erdikten sonra, yarın saat 19.00'dan itibaren boş kalan kontenjanlara yedek listeden yedeklik sırası dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecek.

Yedek listeden kayıtlar

Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi, 26 Ağustos 2013 saat 17.00'ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 19-26 Ağustos 2013 tarihlerinde, yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı, her gün saat 19.00 da açıklanacak.

26 Ağustos 2013 saat 19.00 itibarıyla kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları ise 29 Ağustos 2013 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, verilen kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu hakkını kaybedecek. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşecek.

Kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler

Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilecek.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının "çok programlı liselerin (ÇPL) bünyesindeki genel liselerin, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin" 9. sınıflarına yeni öğrenci kayıtları ise 29 Ağustos 2013 tarihine kadar sürecek.

Bu okullara kayıtlar  e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacak. Sınavsız öğrenci alan çok programlı liselerin bünyesindeki genel liselere, imam hatip liselerine ve meslek liselerine kayıt yaptırmak isteyenler bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihi yapabilecek.

Öğrenciler hem imam hatip liselerine hem meslek liselerine hem de ÇPL bünyesindeki genel liselere kayıt yaptıramayacak.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:26
Anahtar Kelimeler:
Sınavla öğrenci Alan Okullara Kayıtlar Yarın Sona Eriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ