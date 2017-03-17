Sınav soruşturmalarına özel büro

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında başta KPSS olmak üzere üniversiteye giriş, kamu kurumlarına yerleşme ve görevde yükselmeye ilişkin birçok sınavın sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca önceden sızdırıldığı ve sınavlara ilişkin usulsüzlük yapıldığı iddialarının soruşturulması için özel büro kuruldu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüksel Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından bazı başsavcıvekilleri ve cumhuriyet savcılarının görevlerinin yeniden düzenlendiği Ankara Adliyesinde, Başsavcı Kocaman'ın talimatıyla oluşturulan "Sınav Suçları Soruşturma Bürosunda" 4 cumhuriyet savcısı görev yapacak. Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, büronun koordinatörlüğünü üstlenecek.

Büro, geçen yıllarda düzenlenen KPSS, LYS, Polis Koleji, Polis Akademisi ve Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın da arasında olduğu birçok sınava ilişkin soruşturmaları yürütecek.

Büronun koordinatörü olan Savcı Coşkun, halen Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapıyor ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin bazı soruşturmaları yürütüyor.

Başsavcılığın mercek altına aldığı sınavlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıllarda düzenlenen yaklaşık 50 sınavın sorularının, FETÖ/PDY tarafından sızdırılıp sızdırılmadığını ve başka usulsüzlükler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Başsavcılığın soruşturduğu sınavlar arasında "2010-KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, 2010-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı, 2012-KPSS, 2014-LYS, 2005-2013 dönemindeki komiser yardımcılığı sınavları, 2009 Polis Koleji Sınavı, 2012 Polis Akademisi Sınavı, 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı, 2012 Astsubaylık Sınavı, 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı" bulunuyor.