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Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:47
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Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

Başkentte, 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Karar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
2010 Komiserliğe Geçiş SınavıFETÖKomiser Yardımcısı
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