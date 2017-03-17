'Şimdi terör örgütleriyle Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, terör ve 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinin ailelerinin yanı sıra Balkanlardan gelen şehit yakınlarına yönelik düzenlenen programda konuştu.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin tarihinin en önemli kahramanlık destanlarından birisinin yazıldığı vatan toprağı olduğunu belirten Kurtulmuş, bundan bir asır evvel Çanakkale'yi birkaç gün içerisinde geçebileceklerini, İstanbul'u fethederek, Osmanlı'ya diz çöktüreceklerini zannedenlere Türk askerinin, Türk ecdadının Çanakkale'yi geçilmez kıldığını söyledi.

Çanakkale'de dünyanın bütün zengin ve kalabalık ordularının yan yana olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Ama Balkanlar'ın, Anadolu'nun, İslam coğrafyasının cesur insanları yan yana gelerek onların karşısında bir set oldu. Onlara karşı sadece bir kahramanlık destanı ortaya koymadılar, aynı zamanda savaş ahlakının en güzel örneklerini de verdiler. Dünyanın en kanlı işgal teşebbüsü bir asır evvel buralarda oldu. Dünyanın en büyük kahramanlık destanları da buralarda verildi. Biz, böylesine büyük bir milletin çocukları olduğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Bu milletin bir ferdi olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Aziz milletin kahramanlık destanını da her zaman saygı ve hürmetle anıyoruz." diye konuştu.

"FETÖ çeteleriyle bu millet karşı karşıya kaldı"

Numan Kurtulmuş, Çanakkale'ye gelenlerin, bu şehrin her bir yerinin şehitlik olduğunu unutmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Üzerinden geçtiğimiz her bir milimetrede şehitlerimizin ayak izlerinin, şehitlerimizin dualarının, şehitlerimizin kanlarının, şehitlerimizin özgür bir Türkiye oluşturma mücadelesinin hayalinin var olduğunu hiç unutmayın." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hep bu kahramanlık destanlarını dinlerdik. 'Ne aziz bir atamız var' derdik. Ne hazin bir hikayedir ki tam Çanakkale Zaferi'nden bir asır sonra, yine aynı dış mihrakların tesiri ve tahrikiyle, bu sefer içimizden çıkan bir hain güruhunun, hain çetenin ortaya koyduğu 15 Temmuz girişimiyle karşı karşıya kaldık. Dün karşımıza dikilen kimi Hindu, kimi yamyam idi, şimdi ise hoca kılıklı bir eşkıya başının ortaya koyduğu FETÖ çeteleriyle bu millet karşı karşıya kaldı. Bu ülkede Allahuekber diyerek ellerine bayrakları alıp sokaklara inen insanlarımız, göğüslerini tanklara siper etti. 250 evladımızı şehit ettiler. Bunlardan birisi Ömer Halisdemir. Onun kardeşi burada. Şehidimiz Fatih Satır'ın babası burada. Bu millet tam bir asır sonra öyle emperyalist çapulculara müsaade etmeyeceğini, imanlarıyla, kararlılığıyla gösterdi. Allah 15 Temmuz şehitlerimizden de razı olsun."

"Terör örgütleriyle Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor"

Bir asır önce bütün milletleriyle Türkiye'nin başına nasıl musallat oldularsa, şimdi bir taraftan FETÖ'süyle, bir taraftan PKK'sıyla, bir taraftan DEAŞ'ıyla yine bu milletin başına musallat olduklarını belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yine bu masa etrafında Fethi Sekin şehidimizin babası ve kardeşi var. Mardin'de şehit olan Mustafa kardeşimizin babası burada. Ne oluyor da bu adamlar bir anda düğmelerine basılmış gibi Türkiye'ye karşı hep birden mücadele başlattılar. Üç, beş tane çapulcudan ibaret değil bunlar. Bu ellerindeki silahları kim veriyor bunlara. Dünyanın en gelişmiş ölüm makineleriyle nasıl oluyor da Türk polisinin, askerinin, milletinin karşısına dikiliyorlar. Bunların sırtlarını kim sıvazlıyor. Bunlara siyasi destekleri kim veriyor? Bunlara istihbarat desteklerini kim veriyor? Oyun son derece açıktır. Bir asır evvel bu topraklara ordularıyla çıkmaya çalışanlar, şimdi terör örgütleriyle Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor. Bu millet, bir asır evvel nasıl müsaade etmediyse Allah'n izniyle şimdi de müsaade etmeyecek, bunların hepsine hadlerini bildirecektir."

Kurtulmuş, devlet olarak hep beraber, dayanışma ve kaynaşma içerisinde, şehitlerin geride bıraktıkları aziz hatıralarına, ailelerine en önemli bir şekilde ihtimam göstereceklerini, destekçileri, yardımcıları olacaklarını belirterek, "Bu milletin karşısında hiçbir büyük güç, emperyalist güç duramaz. Bu aziz milletimizin karşısında ne FETÖ durur ne PKK durur ne DEAŞ ne de onların ağa babaları, sırtını sıvazlayanlar durabilir. Bu millet, bu topraklarda kıyamete kadar birlik, dirlik içerisinde var olacak." ifadesini kullandı.