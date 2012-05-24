Silvanlı çocuklarla biraraya geldi

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamlığı'nın Sosyal Destek Projeleri kapsamında kabul edilen ''Tuttuğun Takımı Ziyaret Et Projesi'' etkinliğiyle Başkent'e gelen Silvanlı çocukları makamında kabul etti.



Çocuklarla tek tek sohbet eden Şahin, projenin yapımında katkısı olanları kutladı. Proje sayesinde çocukların hem spor yapma fırsatı bulduğunu hem de yaşadıkları bölgenin dışına çıktıklarını ifade eden Şahin, sporun çocukların bedensel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine de katkı sağladığını belirtti.

Bölge farkı olmaksızın kızların ve erkeklerin eşit fırsatlar verilmesi durumunda kazandıkları başarıların herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Bakan Şahin, ''Sosyal devlet olarak bize düşen şey fırsatları eşitlemek, herkesin eşit imkanlardan istifade etmelerini sağlamak. Onlara eğitim, sağlık, iş imkanlarından eşit bir şekilde alan açılmasını sağlamak'' dedi.

Sporun gençlere çalışma konusunda önemli disiplin kazandırdığını belirten Şahin, ''Bizim son yaptığımız araştırmada toplumumuzun az spor yaptığını ve az kitap okuduğunu görüyoruz. Çok televizyon izliyoruz, çok fazla internette kalıyoruz ama az spor yapıyor, az kitap okuyoruz. Oysa spor ve kitap okumak bilgidir. Bilgi güçtür, iktidar yapar. Tabii ki ötekilerini de yapacağız ama hepsini dengeli ve planlı şekilde yapmak gerekiyor'' ifadelerini kullandı.