Silvan'daki tuzak engellendi

Vali Mustafa Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Silvan Barajı'nın yapımına ve güvenliğini sağlamakla görevli personele yönelik bomba ve düzeneğin son anda fark edildiğini kaydetti.



Bölgede saat 06.00 sıralarında yol emniyetini sağlamak amacıyla bölgede görevli güvenlik birimlerince yapılan yol kontrolleri sırasında el yapımı patlayıcı maddenin bulunduğunun bildirildiğini aktaran Toprak, açıklamasında şunlara yer verdi:

''Olayın öğrenilmesi üzerine patlayıcı maddenin yerinde tespiti ve imhası için bugün saat 08.00'den itibaren, İl Jandarma Komutanlığı olay yerine intikal etmiş ve yapılan araştırma ve incelemede Silvan Baraj üs bölgesine giden yol üzerinde patlayıcı madde tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerince saat 11.00 sıralarında el yapımı patlayıcı imha edilmiş ve patlama neticesinde bu maddenin basma düzeneği anahtarı olduğu, esas patlayıcının da anahtara 2 metre mesafede hemen yolun bitiminde yan yana yerleştirilmiş 2 adet 18 kilogramlık yağ tenekesine sıkıştırılmış, yaklaşık 70 kilogram ağırlığında basma düzenekli el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmiştir.''

Toprak, patlayıcının emniyetli bir bölgeye götürülerek patlatıldığını, patlama sonucunda 1 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde patlama krateri oluştuğunu vurgulayarak, patlama sonrası alınan numunelerin kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığını bildirdi.