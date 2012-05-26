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Silvan'da teröristler mayın patlattı

Silvan ilçesinde, teröristlerce yola döşenen mayın, yolda araç geçişi olmadığı bir sırada patladı

Silvan'da teröristler mayın patlattı

Silvan ilçesinde, teröristlerce yola döşenen mayın, yolda araç geçişi olmadığı bir sırada patladı

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:50
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Silvan'da teröristler mayın patlattı
DİYARBAKIR -  Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarınca, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek Mezrası mevkisinde Hazro ilçesine bağlı Mutluca ve Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyleri arasındaki 8 kilometrelik asfalt yolun 4. kilometresine yerleştirilen el yapımı C4 patlayıcının teröristlerce patlatıldığı bildirildi. 

Yolda muhtemel başkaca tuzaklanmış patlayıcılar olabileceği bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca uzman ve teknik güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
''Yolda yapılan incelemede, 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur oluştuğu, amonyum nitratla güçlendirilmiş C4 patlayıcı olduğu ve 100 metre kadar kablo döşenmek suretiyle patlama eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik düzenlenen olay sırasında yolda araç geçişinin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiştir."

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:51
Anahtar Kelimeler:
Mayın
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