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Silvan'daki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan ÖNCEL-29 Özel Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.

Silvan'daki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan ÖNCEL-29 Özel Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.

31 Mart 2017 Cuma 09:50
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Silvan'daki terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan ÖNCEL-29 Özel Birlik Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Darıseven köyü sınırlarında, istihbarı bilgi doğrultusunda 28 Mart'ta saat 23.00'te başlatılan operasyonun sona erdiği belirtildi.

Operasyonda, teröristlere ait 7 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, aramalarda telsiz, anti tank roket başlığı, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 171 muhtelif fişek, 2 çadır, 7 terörist kıyafeti, 2 şemsiye, 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınaklardaki yaşam ve giyim malzemeleri, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 16 el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanan boş boru, 25 kilogramlık 6 sodyum klorat, 14 mutfak tüpü ve 200 metre elektrik kablosunun yerinde imha edildiği ve operasyonla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvanSilvandaki Terör Operasyonu
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