"Silvan Belediyesi'nde çalışan 25 personelin işine son verildi"

Silvan Belediyesine bağlı kuruluşlarda hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan 25 personelin işine son verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silvan Belediyesi'ne görevlendirilen Kaymakam Murat Kütük, yaptığı açıklamada, Kültür Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan 25 işçinin bağlı olduğu taşeron firmanın sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

Taşeron firmanın sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmediğini kaydeden Kütük, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yüksek maaşla işçi çalıştırılıp, belediye iş yapamaz duruma getirilmiştir. Belediyenin boşa harcayacağı parası yoktur. Biz de Silvan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayacağız. Silvan halkına daha çok hizmet etmek, anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan, haklarında soruşturma açılan DBP'li 5 meclis üyesinin İçişleri Bakanlığınca görevden alındığı öğrenildi.