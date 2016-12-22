KHK ile Silvan Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Murat Kütük, daha önce tespit edilen farklı 15 noktaya yeni durak yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Yeni durakların hizmete girdiğini kaydeden Kütük, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin şehir içi minibüs bekleyebileceği düzgün durak yoktu. Var olanların birçoğu zarar görmüş ve tamiri yapılmamıştı. Yeni yapılan şehir içi duraklarla vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz rahat bir nefes alacaktır." dedi.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!