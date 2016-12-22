İçişleri Bakanlığı

nca

Kanun Hükmünde Kararname

(KHK) ile görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Silvan ilçesi belediyesi, şehir içi minibüs güzergahındaki 15 noktada

yeni durak

oluşturdu.

KHK ile Silvan Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Murat Kütük, daha önce tespit edilen farklı 15 noktaya yeni durak yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni durakların hizmete girdiğini kaydeden Kütük, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin şehir içi minibüs bekleyebileceği düzgün durak yoktu. Var olanların birçoğu zarar görmüş ve tamiri yapılmamıştı. Yeni yapılan şehir içi duraklarla vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz rahat bir nefes alacaktır." dedi.

AA