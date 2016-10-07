Silopi'de aşure dağıtıldı

İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışında vatandaşlara bin 200 kase aşure dağıtıldı.

Belediye zabıta ekiplerinin dağıttığı aşurelere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı çıkışı aşure alanlar, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek Belediye ve Müftülüğe teşekkür etti.

Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, halkın yoğun ilgisinden memnun olduklarını anlatarak hizmet için yeni projeler hayata geçireceklerini, farklı alanlarda çalışma başlatacaklarını söyledi.